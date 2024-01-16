مى الصايغ: الوضع فى شمال قطاع غزة مرعب للغاية

أكدت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنّ الوضع في شمال قطاع غزة مرعب للغاية، مطالبة بتوفير ممرات إنسانية آمنة في قطاع غزة لتسهيل عمل الطواقم الطبية.

وأضافت «الصايغ" اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني يستأنفون العمل بمستشفى القدس في شمال غزة، ومستشفى الأمل بخان يونس جنوب القطاع يقدم الخدمة لعلاج المرضى بأقصى طاقته.

وأوضحت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن هناك جهودًا مكثفة من قبل الهلال الأحمر المصري لاستقبال وتنظيم وتنسيق المساعدات لإدخالها إلى قطاع غزة.