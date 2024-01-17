شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. وتؤكد: ملاذ آمن ولا يخسر

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إن هناك عدة عوامل أثرت على ارتفاع أسعار الذهب ومنها البورصة العالمية وسعر الدولار والعرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البورصة العالمية فيها نوع من عدم الاستقرار، مؤكدًا أن المتحكم في السوق المحلية هو العرض والطلب، ونشهد خلال هذه الفترة حالة من الزيادة على الطلب مع قلة المعروض، وكل هذا يؤدي لارتفاع الأسعار.

سعر الذهب اليوم

وكشف عن أن سعر الذهب عيار 21 وصل اليوم إلى 3370 جنيهًا للجرام، موضحًا أن الرقم مرتفع جدًا بالنسبة للفترات الماضية ولكن هذا عرض وطلب، وفي ظل حالة الارتباك بالحالة الاقتصادية المحلية والعالمية، فإن الناس تحاول الحفاظ على قيمة أموالها والذهب هو الملاذ الآمن، لذا يلجأ المواطن لشراء الذهب، لأنه لا يخسر ومهما انخفض سعره يصل لأعلى نقطة ويتجاوزها.