أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

تختلف أسعار سبائك الذهب عيار 24 حسب الشركة المصنعة لها، ويفضل المصريون الاستثمار في سبائك الذهب عيار 24؛ لأن مصنعيتها قليلة كما ترتفع أسعارها مع ارتفاع سعر الذهب الذي سجل ارتفاعات قياسية خلال هذه الفترة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي اسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء.

أسعار سبائك الذهب عيار 24:

سبائك الذهب عيار 24 من بي تي سي اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 132320 جنيه.

سبائك الذهب عيار 24 بى تى سي 100جرام : 425140 جنيه.

سبائك الذهب عيار 24 بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 21300 جنيه

سبيكة ربع كيلو كلام وبشرى عيار 24 وزن 250جرام MB 1047065 جنيه.

سبيكة سويس جولد عيار 24 وزن 1 جرام : 4350 جنيه

سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 488685 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1000 جرام : 4188250 جنيه

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 بيع 3،829 جنيه، وللشراء 3،863 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 22 بيع 3،510 جنيه، وللشراء 3،541 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 3،350 جنيه، وللشراء 3،380 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 2،871 جنيه، وللشراء 2،897 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2،233 جنيه، وللشراء 2،253 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،914 جنيه، وللشراء 1،931 جنيه.

الاونصة: بيع 119،069 جنيه، وللشراء 120،135 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 26،800 شراء 27،040 جنيه.

الكيلو بيع 3،828،571 شراء 3،862،857 جنيه.