الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

الذهب
الذهب

تختلف أسعار سبائك الذهب عيار 24 حسب الشركة المصنعة لها، ويفضل المصريون الاستثمار في سبائك الذهب عيار 24؛ لأن مصنعيتها قليلة كما ترتفع أسعارها مع ارتفاع سعر الذهب الذي سجل ارتفاعات قياسية خلال هذه الفترة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي اسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء.

أسعار سبائك الذهب عيار 24:

 سبائك الذهب عيار 24  من بي تي سي اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 132320 جنيه. 

 سبائك الذهب عيار 24  بى تى سي 100جرام : 425140 جنيه.

 سبائك الذهب عيار 24  بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 21300 جنيه

سبيكة ربع كيلو كلام وبشرى عيار 24 وزن 250جرام MB 1047065 جنيه. 

سبيكة سويس جولد عيار 24 وزن 1 جرام : 4350 جنيه

سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 488685 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1000 جرام : 4188250 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

"التلاعب فى سعر الذهب والدولار".. اعترافات تاجر الذهب الخام بالجمالية

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 24  بيع 3،829 جنيه، وللشراء 3،863 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 22  بيع 3،510 جنيه، وللشراء 3،541 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21   بيع 3،350 جنيه، وللشراء 3،380 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18   بيع 2،871 جنيه، وللشراء 2،897 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14   بيع 2،233 جنيه، وللشراء 2،253 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12   بيع 1،914 جنيه، وللشراء 1،931 جنيه.

الاونصة: بيع 119،069 جنيه، وللشراء 120،135 جنيه.

الجنيه الذهب   بيع 26،800 شراء 27،040 جنيه.

الكيلو  بيع 3،828،571 شراء 3،862،857 جنيه.

txt

مستوى تاريخي لعيار 24.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب زيادة الطلب

سبائك الذهب عيار 24 سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم للبيع والشراء ارتفاع سعر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 18

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس