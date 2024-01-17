"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

تمثل فئران الحقول أكبر مصدر تهديد لزراعات “الذهب الأصفر” في محافظة كفر الشيخ بسبب إتلافها تلك المزروعات وربما أكل بعضا منها، وهو ما يسبب ضررًا بالغًا للمحصول.

ويكون الضرر أشد على المزارع الذي يتكبد خسائر فادحة على وضعه الاقتصادي، وهو ما دفع مديرية الزراعة بالمحافظة للتحرك العاجل والفوري من أجل حماية زراعات القمح لهذا العام من القوارض وعلى رأسها الفئران والتي باتت مصدر خطر على هذا النوع من الزراعات.

مخاطر الفئران علي زراعات القمح

وبحسب أخر التقارير الصادرة من وزارة الزراعة والتي حذرت بشكل كبير من انتشار الفئران في زراعات القمح وأظهرت مدي خطورة ذلك، فإن مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق الفئران، إما عن طريق تناول المواد الغذائية الملوثة بالبراز والأتربة التي تختلط ببول وبقايا القوارض، أو عن طريق التنفس، من خلال تلوث الهواء بذرات الغبار الملوث ببقايا القوارض، ومن بين الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق القوارض، (السالمونيلا) والطاعون والحمى النزفية والتولاريميا والتهاب الكبد.

فيما أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم حملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، لافتًا أنه شكل حملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بقرى مراكز المحافظة بالتعاون مع الإدارات الزراعية والجمعيات بالقرى، وإدارة القوارض بالمديرية، للحفاظ على المحصول الرئيسى، موجهًا بإتباع التوصيات الفنية في إعداد الطعوم من فوسفيد الزنك.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح، في حقول محافظة كفر الشيخ، قد بلغت نحو 230 ألف فدان، ويجري حاليا زراعة القمح في شتى حقول المحافظة.

من جهة أخرى، فقد عبر مزارعي محافظة كفر الشيخ، خلال حديثهم مع "الدستور"، عن ارتياحهم الشديد للحملة التي شنتها مديرية الزراعة على مستوى المحافظة من أجل تحزيم زراعات القمح من الفئران، مؤكدين أن إنتاج هذا العام سيكون مبشر في حال تم الحفاظ عليه من القوارض وعلي رأسها الفئران التي باتت تشكل مصدر قلق وازعاج للمزارعين بعد انتشارها بكثافة خلال الفترة الأخيرة وهو ما انتبهت له مديرية الزراعة وتعمل حاليا علي مكافحة ذلك الأمر.

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