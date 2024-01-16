اجتماع بـ"تعليم كفر الشيخ" لبحث استعدادات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لبحث أعمال الاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمركز التطوير التكنولوجي.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية المهنية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، ومدحت يوسف، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومديري الإدارات ومشرفي القطاعات، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61245 طالبًا وطالبة، في 343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات، قطاع كفرالشيخ، ويضم 124 لجنة وقطاع دسوق، ويضم 122 لجنة وقطاع الحامول 97 لجنة.

وحث محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان على الدقة فى أعمال الامتحان والهدوء والانضباط داخل اللجان، موجهًا مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

ولفت إلى أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جار تجهيز اللجان من "تنظيف وتعقيم"، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بالتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجه المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة.