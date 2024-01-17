التضخم.. ماهو وكيف يؤثر على أسعار السلع وكيف يمكن حسابه في مصر؟

كثير من المواطنون يبحثون حول مفهوم التضخم الكلمه الأكثر استخدامًا من قبل الاقتصاديين في الوقت الحالي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة وما هو مفهوم التضخم وكيف يؤثر على الأسواق؟

وترصد الدستور في السطور التالية شرح مبسط لمفهوم التضخم وكيفة حسابه في مصر، وكذلك الفرق بين مستوي التضخم والأسعار.

ونشر البنك المركزي المصري مفهوم مبسط للتضخم وهو كالتالي:

التضخم

التضخم هو عباره عن ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات حيث يعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والمؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا.

ويتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

تعريف الخبراء

وعرفة الخبراء في تعريف بسيط، أنه يشير إلي الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

وفي تعريف اكثر تبسيطا، اعتبره الخبراء يظهرا تأثيره عندما تعد النقود التي تحملها في جيبك ستشتري لك كمية أقل من المعتاد من سلعة ما.

الفرق بين مستوى التضخم والأسعار

الزيادة في التضخم تعني باختصار ارتفاع مستمر في الأسعار علي المستوى العام بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية.

واذا انخفض التضخم يعني ذلك ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية، على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار في حد ذاته يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.

عملية حساب التضخم في مصر

وبالنسبة لعملية حساب التضخم في مصر، فأشار البنك المركزي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قوم بإعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض 1999 (COICOP)، حيث يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة (HIECS) ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية.

يقوم الجهاز بشكل دوري شهري كل شهر بجمع أسعار السلع والخدمات ومعالجتها مستخدمًا الأوزان التي تم تحديدها مسبقًا وبالتالي يمكن حساب التضخم.