أسعار طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024

في ظل تغيير الأسعار ..

ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الأسمنت في إطار حركة المتغيرات اليومية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحرير سعر الصرف.

أسعار طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير

وشهدت أسعار الأسمنت في الأسواق حالة من الاستقرار، حيث سجلت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وسجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 1750 جنيها للطن، فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1700 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن الأسمنت نوع وادي النيل نحو 1680 جنيها للطن.

فيما سجل سعر طن الأسمنت منتج طرة حلوان 1710 جنيهات للطن، فيما سجل سعر طن أسمنت المخصوص 1700 جنيه للطن فيما سجل سعر طن الرمادي 2373 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

ويتابع بصفة يومية المتعاملون من تجار شركات المقاولات والتطوير العقاري أسعار الأسمنت ضمن متابعتهم لأسعار مواد البناء في ظل حالة المتغيرات في الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليا علي خلفية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ومع ارتفاع أسعار تكلفة الانتاج نتيجة ارتفاع سعر المنتجات ومستلزمات التنصيع التي يتم استيرادها من الخارج، وتسعي الدولة نحو توطين صناعتها في مصر في إطار العمل على خفض الفاتورة الاستيردية وتعميق التصنيع المحلي من أجل القدرة على ضبط الأسعار، ووقف موجة الارتفاع الموجودة نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تسببت في ارتفاع موجة التضخم.

وكانت قطاع الأعمال العام تعمل في إنتاج الأسمنت بصفة مباشرة عبر شركة القومية للأسمنت إحدي شركاتها التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلا أنه تم تصفية الشركة بسبب ارتفاع المديونيات والخسائر.