ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2023 وذلك عقب إصدار قرار من وزارة الصناعة والتجارة أمس حول نفيها دراسة إلغاء رسوم واردات الحديد المستورد من الخارج.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 استقرارا في الأسعار حيث سجل طن الحديد اليوم 44645 جنيها لسعر طن الحديد الاستمثار للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

فيما سجلت أسعار حديد عز اليوم سعر 47156 جنيها للطن فيما سجل سعر طن الحديد بشاي 42500 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد المصريين 42000 جنيه للطن فيما سجل سعر حديد العتال 43000 جنيه للطن.

فيما سجل طن حديد عطية نحو 42000 جنيها للطن فيما سجل طن حديد المراكبي نحو 42000 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل نحو 42700 جنيها للطن بينما سجل سعر حديد المعادي 42200 جنيها للطن

فيما سجل سعر حديد العشري 42100 جنيها للطن.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء

وتشهد الأسعار حالة من المتغيرات نتيجة ارتفاع تكلفة التصنيع وارتفاع أسعار الخردة التي يتم استخدامها في التصنيع وتعمل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية علي زيادة الطاقة الإنتاجية لها من البيلت الي 500 ألف طن من أجل خفض فاتورة استيراد البيلت الذى يتم استخدامه في تصنيع حديد التسليح عبر شراكة مع احدي الشركات الصينية من أجل توفير الخردة التي يتم استيرداها من الخارج في إطار توفير العملة الصعبة.