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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

مواد البناء
مواد البناء

يحرص المستثمرين والمقاولين معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم في داخل أرض المصنع، حيث استقر سعر طن حديد عز عند مبلغ 43000 جنيه، بينما بلغ سعر طن الأسمنت المسلح نحو مبلغ 2130 جنيها.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

في حين بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء 23 يناير نحو 42500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 23 يناير نحو 42200 جنيه.
بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 23 يناير نحو 42700 جنيه.
استقر سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 23 يناير عند 42100 جنيه.
وصل سعر طن حديد الكومي إلى 42100 جنيه.

سعر حديد عز

استقر سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 23 يناير عند مستوى 43000 جنيه.
بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 23 يناير نحو 42400 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء 23 يناير إلى 42200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

استقر سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 23 يناير عند مستوى 2130 جنيها.
في حين ثبت سعر أسمنت النصر عند مستوى 2050 جنيهًا للطن.
وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 23 يناير إلى 2020 جنيها في الطن.
كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2040 جنيها في الطن.
أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 23 يناير فتتراوح من 1250 إلى 1400 جنيه.
بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2130 و2370 جنيها.
كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 23 يناير من 3500 إلى 3600 جنيه.

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