الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024

الحديد
الحديد

ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين الموافق 22 يناير حيث سجلت الأسعار انخفاضا في ظل موجة الارتفاعات السابقة.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 انخفاضا في سعر الحديد الاستثماري بقيمة 3364 ليصبح سعره نحو 3908 جنيهات.

أسعار الحديد اليوم الاثنين في المصانع

وسجلت  أسعار الحديد اليوم الاثنين في المصانع نحو 43000 جنيه لحديد عز بينما سجل سعر حديد العشري نحو 42100 جنيه للطن فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 42500 جنيه للطن فيما سجل سعر حديد المعادي نحو 42200 جنيه للطن  فيما سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 42700 جنيه للطن.

أسباب تراجع أسعار الحديد

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت حالة من الارتفاع في سعر الحديد نتيجة ارتفاع تكلفة سعر الطاقة للمصانع وارتفاع سعر المادة الخام التي يتم استيرداها من الخارج.

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أسعار الحديد اليوم

وتراجعت أسعار الحديد الاستثماري بسبب وجود حالة من الر كود الجزئي لدي المصانع على خلفية قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقف استكمال المشروعات القومية ذات المكون الدولاري في إطار العمل علي الحفاظ على العملة الصعبة ونتيجة لوجود أزمة في توفير الدولار حاليا تعمل الشركة عليها.

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