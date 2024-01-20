السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكة الحديد" تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

قالت الهيئة، في بيان، إنه تقرر تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24-1-2024 وحتى يوم الجمعة 23-2-2024، بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميًا وبيانها كالآتى: 

-اعتبارا من يوم 24-1-2024 يتم تشغيل قطار 1936 (مكيف) القاهرة-أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءًا ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحًا، وقطار 1938 (ثالثة مكيفة) يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءًا ويصل أسوان الساعة 11:55  صباحًا، وقطار 1940 (ثالثة مكيفة) القاهرة-أسوان يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءًا ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفق.

واعتبارا من يوم 25-1-2024 يتم تشغيل قطار 1937 (مكيف) أسوان-القاهرة يقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءًا، ويصل القاهرة 07:00 صباحا، وقطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان-القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا، وقطار 1941 (ثالثة مكيفة) أسوان-القاهرة يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفق. 

وفي وقت سابق، لأعلنت هيئة السكك الحديدية  إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، ومن تلك الطرق:

-شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

- الحجز الإلكتروني (أونلاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf.

تشغيل القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجازة نصف العام السياحة الداخلية الوجه القبلي

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