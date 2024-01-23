ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 في إطار المتابعة اليومية لحركة الأسعار التي تشهد حالة من البحث نتيجة المتغيرات اليومية في الأسعار بالأسواق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

شهدت حركة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير حالة من الاستقرار حيث سجلت أسعار الحديد نحو 43000 جنيه للطن حديد عز.

أسعار الحديد اليوم

بينما سجلت طن حديد العشري نحو 42100 جنيه للطن فيما سجل أسعار طن حديد بشاي نحو 42500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024

وسجل سعر حديد المعادي نحو 42200 جنيه للطن فيما سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 24700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

وترصد الدستور أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير في ظل وجود حركة متغيرات في الأسعار حيث سجلت أسعار الأسمنت اليوم حالة من الاستقرار ووصل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1700 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير

فيما سجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 1750 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير

وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1686 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت طرة حلوان نحو 1710 جنيهات للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

فيما سجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 2373 جنيها للطن

الجدير بالذكر أن موقع الدستور يرصد حركة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت بصفة يومية في إطار إلقاء الضوء على الأسعار حيث يتابع المتعاملون في مواد البناء وشركات المقاولات والتطوير العقاري بصفة يومية حركة أسعار الحديد والأسمنت.