الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 يناير 2024

مواد البناء
مواد البناء

مازالت تستقر أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت عند نفس القيمة التي تم التعامل بها في بداية الأسبوع الجاري، مع وجود اختلافات في الأسعار من محافظة لأخرى؛ نظرا لتكلفة النقل من المصانع إلى التجار المتعاملين.
 

وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس ٢٥ يناير  ٢٠٢٤ في مصر، وفق الأسعار المتداولة على منصات تداول الأسعار المعلنة رسميًا.
 

سعر الحديد 

سعر طن حديد بشاى 42،500 جنيه.
سعر الحديد العتال 42،300 جنيه.
سعر الحديد  المعادى 42،200 جنيه.
سعر الحديد  الكومى 42،200 جنيه.
سعر الحديد  المراكبى 42،400 جنيه.
سعر طن حديد عطية 42،200 جنيه.
سعر طن حديد العشري 42،100 جنيه.
سعر طن حديد المصريين 42،000 جنيه.
سعر طن حديد الجيوشي 42،000 جنيه.
سعر طن حديد سرحان 40،300 جنيه.
سعر طن حديد مصر ستيل 42،700 جنيه.
سعر طن حديد بيانكو 40،000 جنيه.

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واستقر سعر الطن من  حديد عز 43،000 جنيها، والبحث عنه متزايد باعتباره الأكثر استخداما في السوق المصري.

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سعر الأسمنت  في مصر

أسمنت المعلم 2،020 جنيها.
اسمنت السهم 2،020 جنيها.
أسمنت الفهد 1،990 جنيها.
أسمنت وادي النيل 2،020 جنيها.
العسكري بني سويف 2،020 جنيها.
أسمنت المسلح 2،130 جنيها.
جنوب الوادي 1،990 جنيها.
أسمنت المخصوص 2،050 جنيها.
أسمنت السويس 2،090 جنيها.
أسمنت السويدي 2،350 جنيها.
أسمنت العسكري 2،000 جنيه.
أسمنت النصر 2،050 جنيها.
أسمنت سيناء  1،990 جنيها.
أسمنت حلوان 2،040 جنيها.
أسمنت المنيا 2،020 جنيها
أسمنت المهندس 2،200 جنيها.
أسمنت تايتان 2،010 جنيهات.
أسمنت المصري 2،010 جنيهات.
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.
أسمنت التعمير 2،120 جنيها.
أسمنت الصعيد 2،200 جنيه.
أسمنت أسيوط 2،200 جنيه.
أسمنت المصريين 2،150 جنيها.
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.
أسمنت البرج 2،350 جنيها.
أسمنت الماكس 2،260 جنيها.
أسمنت النهضة 2،220 جنيها.
أسمنت أسوان 2،130 جنيها.
أسمنت السد العالي 2،130 جنيها.
أسمنت قنا 2،250 جنيها.

سعر الرمل والزلط اليوم 
 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.
رمل خشن متر مكعب 100 جنيه.
زلط عادة متر مكعب 215 جنيها.
زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات.
زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها.

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