الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الاول من فبراير 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة. 

زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال في السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاربعاء 24  يناير 2024.

 

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

اسعار العملات العربية في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاربعاء 24 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاربعاء  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاربعاء نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاربعاء  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 24 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 24 يناير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الأربعاء 24 يناير 2024.

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