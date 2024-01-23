قبل السفر.. كيفية تدبير الريال السعودي من البنوك للمعتمرين

يواجه كثير من الناس وأصحاب الأعمال مشكلة في تدبير العملة الأجنبية عند السفر، سواء سياحة او لاداء عمرة او مهمة عمل او اي اغراض اخري حيث يتطلب للمسافر توافر هذه العملة في الخارج.

قبل السفر كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك

ويتساءل كثير من المعتمرون عن طريقة تدبير العملة السعودية الريال السعودي لأداء مناسك العمرة والتمتع بالرحلة.

ويرصد “الدستور” في هذه السطور كيفية تدبير العملة من البنوك قبل السفر إلى الخارج.

اشترط البنك المركزي المصري عدة امور لتسهيل حصول المواطن علي العملة

يمتلك المسافر حساب بنكي باحد البنوك المصرية مر عليه 6 أشهر.

التقدم للبنك بجواز السفر وتاشيرة الدخول للاراضي السعودية وتذكرة طيران قبل السفر ب 48 ساعة فقط يومين عمل.

يحصل العميل علي 2000 ريال سعودي بالسعر الرسمي للصرف في نفس اليوم

يحق للعميل تغير العملة ايضا من شركات الصرافة بنفس الشروط

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مواعيد عمل البنوك فى شهر يناير 2024

وتبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر يناير الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

إجازة البنوك خلال يناير 2024

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الذي تم تحديد موعده يوم الخميس 25 يناير 2024، ويتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.