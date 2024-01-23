سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يحرص المسافرين للمملكة العربية السعودية مع زيادة رحلات العمرة، معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث بلغ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك المصرية، مسجلًا بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر مبلغ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط أسعار الصرف فى البنك المركزى المصرى وصل سعره 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 /1/ 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 سجل نحو 0.27 دولار.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 1 ريال سعودي يعادل 3.735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرار ملحوظا وبلغ متوسط سعر صرفه في تعاملات اليوم الاثنين نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء

استقر متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الاثنين عند نحو 33.59 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر صرف اليوم للبيع نحو 33.74 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أمام الجنية المصري

كشف الموقع الرسى للبنك المركزي عن متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري، حيث سجل سعر صرفه نحو 39.15 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 39.32 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، وبلغ سعر الريال نحو 8.21 جنيه للشراء، بينما سجل سعره 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في تعاملات اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر اليع نحو 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، نحو 100.15 جنيه للبيغ فيما بلغ سعر الشراء نحو 100.61 جنيه.