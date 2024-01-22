زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار العملات اليوم الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ ، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤

من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أول فبراير المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة.

وتحظي أسعار العملات باهتمام بالغ من المصريين لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر وسعر الدولار اليوم في مصر 2024 وكذلك أسعار العملات في مصر اليوم.

قرارات البنك المركزي المصري



ورجح خبراء مصرفيون إبقاء لجنة السياسات النقدية وعدم تحريكها كما هى خلال الاجتماع المرتقب عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.93 للشراء و30.84 للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي نحو 30.75 للشراء و30.85 للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو30.75 للشراء و30.85 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك cib

30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك HSBC

31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Citibank

31.05جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Standard Chartered

31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك BNP Paribas

31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Barclays

31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم



أسعار العملات في مصر اليوم.. يورو للبيع 33.85 جنيها وللشراء 33.97 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى للبيع 39.04 جنيها وللشراء 39.18 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى للبيع 35.88 جنيها وللشراء 36.02 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى للبيع 21.60 جنيها وللشراء 21.67 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى للبيع 8.22 جنيها وللشراء 8.24 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى للبيع 100.32جنيها وللشراء 100.66 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى للبيع 8.39 جنيها وللشراء 8.42 جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى للبيع 4.31 جنيها وللشراء 4.33 جنيه