قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر لها أول فبراير المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة، وتحظي باهتمام بالغ من المصريين حيث زاد البحث على المنصات الإلكترونية في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر وسعر الدولار اليوم الأحد 21 يناير 2024 في مصر 2024 وكذلك أسعار العملات في مصر اليوم.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

ورجح خبراء مصرفيون إبقاء لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة وتثبيتها وعدم تحريكها كما هى خلال الاجتماع المرتقب عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 للشراء و30.93 للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي نحو 30.75 للشراء و30.85 للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو30.75 للشراء و30.85 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك cib

30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك HSBC

31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Citibank

31.05جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Standard Chartered

31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك BNP Paribas

31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Barclays

31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات في مصر اليوم.. يورو للبيع 33.85 جنيها وللشراء 33.97 جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى للبيع 39.04 جنيها وللشراء 39.18 جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى للبيع 35.88 جنيها وللشراء 36.02 جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى للبيع 21.60 جنيها وللشراء 21.67 جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى للبيع 8.22 جنيها وللشراء 8.24 جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى للبيع 100.32جنيها وللشراء 100.66جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى للبيع 8.39 جنيها وللشراء 8.42 جنيها

أسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى للبيع 4.31 جنيها وللشراء 4.33 جنيها