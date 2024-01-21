الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2024

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر لها أول فبراير المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة، وتحظي باهتمام بالغ من المصريين حيث زاد البحث على المنصات الإلكترونية في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر وسعر الدولار اليوم الأحد 21 يناير 2024 في مصر 2024 وكذلك أسعار العملات في مصر اليوم.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

ورجح خبراء مصرفيون إبقاء لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة وتثبيتها وعدم تحريكها كما هى خلال الاجتماع المرتقب عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 للشراء و30.93 للبيع 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي نحو  30.75 للشراء و30.85 للبيع   

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

 

 سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو30.75 للشراء و30.85 للبيع 

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في مصر 2024

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  cib

30.95  جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك HSBC

  31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  Citibank

31.05جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Standard Chartered

 31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك BNP Paribas

 

  31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك Barclays

 

   31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

 

أسعار العملات في مصر اليوم

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. يورو للبيع 33.85 جنيها وللشراء 33.97 جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى للبيع 39.04 جنيها وللشراء 39.18 جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى للبيع  35.88 جنيها وللشراء  36.02 جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى  للبيع 21.60 جنيها وللشراء 21.67 جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى للبيع  8.22 جنيها وللشراء 8.24 جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى للبيع  100.32جنيها وللشراء  100.66جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى للبيع  8.39 جنيها وللشراء  8.42 جنيها

 

أسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى للبيع 4.31 جنيها وللشراء  4.33 جنيها

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي أسعار العملات فى مصر اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في مصر 2024

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة