الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في مصر 2024

الدولار
الدولار

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم في مصر 2024 خلال التعاملات المسائية في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وفقًا لتحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 يقدم موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للاطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 محركات بحث جوجل في التعاملات المسائية، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" آخر تحديث له، لأن دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 استقرارا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، استقرت خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

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