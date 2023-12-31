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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 محركات البحث في جوجل خلال منتصف التعاملات حيث شهد سعره استقرارا مقابل الجنيه المصري في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 تحديث يومي

عادة يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا ينشر "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ينشر الدستور لقرائه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر، شهدت سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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