الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 موقع الدستور يقدم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للاطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

وتصدر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 محركات بحث جوجل في منتصف التعاملات، لذا يستعرض موقع "الدستور" آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 يناير 2024 استقرارا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" وتباين الإسترلينى أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الاحد الموافق 21 يناير 2024، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف اليورو خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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