الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" وتباين الاسترليني أمام الجنيه

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجعت العملة الأوروبية "اليورو" وتباين الجنيه الاسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الأحد بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات اليوم السبت 20-1-2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر 

 

متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

 أسعار اليورو

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين (3-4) قروش في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.41 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.52 جنيه للشراء و33.73 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.56 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع.

 تباين في أسعار الجنيه الإسترليني

بينما شهد الجنيه الاسترليني تباينا في الشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.93 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.06 جنيه للشراء و39.34 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني في البنك المركزي 39.09 جنيه للشراء و39.27 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.29 جنيه للشراء و100.22 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي المصري

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر 

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