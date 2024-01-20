سعر الدولار والعملات اليوم السبت 20-1-2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وذلك وفقًا لتحديث موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

موقع الدستور يقدم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للاطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

وتصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 محركات بحث جوجل في ختام التعاملات، لذا يستعرض موقع "الدستور" آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 استقرارا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف اليورو خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع