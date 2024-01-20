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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

خلال منتصف التعاملات سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وذلك وفقًا لتحديث موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 موقع الدستور يقدم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للإطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

وتصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 محركات بحث جوجل في منتصف التعاملات، لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 استقرارا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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