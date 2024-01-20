تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بسعر العملة الأمريكية فى القطاع المصرفي المصري خاصة أن هناك اهتمام كبير من المواطنين بتفاصيل الخاصة تداول الدولار اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024

ونسلط الضوء على سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في السوق المصري وذلك فى بعض البنوكن ومنها بنك مصر والبنك الأهلى وذلك لمعرفة التفاصيل الكاملة عن سعر تداول العملة الأمريكية اليوم والتي جاءت كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و3.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

حافظ الدولار على مستواه في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في البنك الوطني الكويتي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في بنك التعمير والاسكان نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند مستوى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر وصل الدولار إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار إلى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولى سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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