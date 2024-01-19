الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والاعمال عن سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار 

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة  19-1-2024 في مصر

بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

اسعار العملات اليوم في مصر

وينشر الدستور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 19 يناير 2024

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 19-1-2024

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندريه، سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

 

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو  8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك saib سجل نحو 8.10 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي سجل نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-1-2024

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 19 يناير 2024  سجل نحو 0.27 دولار.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 19 يناير 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

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