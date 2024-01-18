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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-1-2024

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

واصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره عند مستوى 8 جنيهات في كافة البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، كما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-1-2024.

سعر الريال السعودي اليوم

جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

تراجع الدولار وارتفاع اليورو والذهب عالميًا.. وهجمات الحوثيين ترفع أسعار النفط

سعر اليورو اليوم

سعراليورو اليوم بنك مصر: 33.73 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع.  

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.49 جنيه للشراء، 33.68 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 34.03 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.49 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.39 جنيه للشراء، 33.57 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.51 جنيه للشراء، 33.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.49 جنيه للشراء، 33.69 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.50 جنيه للشراء، 33.69 جنيه للبيع. 

بنك التعمير والإسكان: 33.54 جنيه للشراء، 33.89 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد تغيرات أمس

سعر الريال السعودي الجنيه المصري سعر اليورو اليوم بنك مصر البنك الأهلي المصري

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