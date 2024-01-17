سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية

في ختام التعاملات، سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، استقرارًا وذلك وفقًا لتحديث موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يحرص الدستور على تقديم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للإطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

وتصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع .