الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

في ختام التعاملات، سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، استقرارًا وذلك وفقًا لتحديث موقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يحرص الدستور على تقديم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للإطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

وتصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر بمنتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 

 استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

 

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع .

txt

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

txt

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي الدينار الكويتي

مواد متعلقة

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر بمنتصف التعاملات

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

"التموين" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح فرنسى وروسى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلى؟

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس