الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر بمنتصف التعاملات

الجنيه المصري
الجنيه المصري

خلال منتصف التعاملات استقر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وذلك وفقًا لتحديث موقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يحرص الدستور على تقديم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للإطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

وتصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

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