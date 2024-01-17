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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يكثف المصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 مقابل الجنيه المصري مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان، ومن ثم العمرة الأعظم في شهر رمضان المبارك 1445 هـ، ويرغب المقدمون على السفر إلى السعودية لتوفير الريال بالسعر الرسمي من البنوك بدلًا من استغلال السوق السوداء.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر

تم تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث بلغ متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويقدم موقع "الدستور" تقريرًا مفصلًا حول أسعار صرف العملة السعودية، وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

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سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 17-1-2024

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سكايب لم يتغير، حيث بلغ 8.10 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، بقي سعر الريال السعودي ثابتًا عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فقد كان سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 17-1-2024

بينما قدر بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي بـ8.21 جنيه للشراء و8.25 للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16 /1 /2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 

وجاء سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بسعر 8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بعض البنوك المصرية اليوم 

تم تسجيل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المختلفة كالتالي:

- في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 17-1-2024

وسجل الريال السعودي استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي إذا جاء الريال بنحو 27. دولار.

إقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

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