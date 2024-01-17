سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

يكثف المصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 مقابل الجنيه المصري مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان، ومن ثم العمرة الأعظم في شهر رمضان المبارك 1445 هـ، ويرغب المقدمون على السفر إلى السعودية لتوفير الريال بالسعر الرسمي من البنوك بدلًا من استغلال السوق السوداء.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر

تم تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث بلغ متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويقدم موقع "الدستور" تقريرًا مفصلًا حول أسعار صرف العملة السعودية، وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 17-1-2024

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سكايب لم يتغير، حيث بلغ 8.10 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، بقي سعر الريال السعودي ثابتًا عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فقد كان سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 17-1-2024

بينما قدر بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي بـ8.21 جنيه للشراء و8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وجاء سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بسعر 8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بعض البنوك المصرية اليوم

تم تسجيل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المختلفة كالتالي:

- في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 17-1-2024

وسجل الريال السعودي استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي إذا جاء الريال بنحو 27. دولار.

إقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024