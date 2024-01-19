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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرارًا مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، مع حفاظ البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه مقابل باقي العملات، ومنها الريال السعودي اليوم. 

وسجل الريال السعودي اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 8.2228 جنيه مصري للشراء، و8.2492 جنيه مصري للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

  • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
  • 3.7506.
  • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
  • 3.7506.
  • اليورو مقابل الريال السعودي
  • 4.0724.
  • الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي
  • 4.7567  .
  • الين الياباني مقابل الريال السعودي
  • 0.0253
  • الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
  • 4.3167.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم  في مصر

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

  • بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر  الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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