سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة استقرارًا مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، مع حفاظ البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه مقابل باقي العملات، ومنها الريال السعودي اليوم.

وسجل الريال السعودي اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 8.2228 جنيه مصري للشراء، و8.2492 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7506.

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7506.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0724.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7567 .

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0253

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.3167.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.