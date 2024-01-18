الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مفاجأة مدوية، مؤكدا أنه خلال أسابيع، قبل شهر أبريل سيضخ مبلغ ضخم من الدولارات   تسمح بالقضاء على السوق السوداء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: "هيكون عندنا انخفاض في حجم التضخم، مما يعطي أملا في الغد، مرددًا: "هذه معلومة عن مصادر مؤكدة وليست تخمينات".

وأضاف: "القيادة السياسية تتابع وقدمت العديد من الحلول، بلدنا مليانة خير كتير، ونتحمل ونقاوم لأن البلد تستاهل مننا نتحمل".

وتابع: "الأخبار مطمئنة رغم أن الكل يحاول أن يسحب من قلوبنا الأمل".
 

مصطفى بكرى الدولار أزمة الدولار السوق السودا السوق الموازية

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