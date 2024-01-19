الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الجمعة 19 يناير 2024 مقابل الجنيه في البنوك والصرافات

الدولار
الدولار

يقدم موقع “الدستور” خدمة من الخدمات الاقتصادية وهي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويقدمها بشكل يومي والتي يهتم بمعرفتها الكثيرين حتى يتمكنوا من الاطلاع على تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية، وأيضا أسعار العملات الأجنبية المختلفة في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

يبحث الكثير من الناس بشكل يومي عن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات الأجنبية في البنوك والصرافات مقابل الجنيه المصري.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وقد سجلت شاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية للبنوك في مصر ثباتًا في سعر صرف عملة الدولار مقابل الجنيه المصري على نفس المستوى الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 30.95 جنيه للشراء و30.99 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لصفحة متوسط أسعار العملات الأجنبية  في السوق المحلية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وفي السطور التالية يستعرض موقع الدستور سعر البيع والشراء لعملة الدولار في معظم البنوك التي تعمل من خلال السوق الرسمية اليوم الجمعة 19 يناير 2024.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري


سجل سعر صرف  الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع لبنك الأهلي في بداية التعاملات 30.95 جنيه للشراء، و30.98 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم بنك مصر


سجل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بموقع بنك مصر في بداية تعاملات اليوم 30.91 جنيه للشراء، و30.98 للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
تم تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية عند 30.96 جنيه للشراء و30.99 جنيه للبيع.

 

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خبير اقتصادى يكشف مسارين لحل أزمة الدولار

سعر تداول الدولار اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في بنك الكويت الوطني:
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني،  قيمة 30.97 جنيه للشراء و30.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في البنك المصري الخليجي: 
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي  قيمة 30.96 جنيه للشراء و30.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في بنك القاهرة:
وفي بنك القاهرة، سجل سعر صرف الدولار 30.95 جنيه للشراء و30.98 جنيه للبيع.

 

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بسمة وهبة: الناس بتلطم على وشها بسبب الدولار.. ومحدش بيتكلم عن أصل المشكلة

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في بنك بلوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بموقع بنك بلوم مستوى 30.95 جنيه للشراء،  و 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة اليوم الجمعة 19 يناير 2024:
بينما جاء  سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 30.94 جنيه للشراء، و30.98 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 19 يناير  2024 في بنك QNB: 
جاء سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل الجنيه المصري  نحو  30.93 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.


 

 

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حوافز للمصريين بالخارج لوضع حل جذرى لأزمة الدولار

أسعار العملات اليوم في مصر:
أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل سعر الجنيه المصري
أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف اليورو:

33.2754 جنيه للشراء

33.4291 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الجنيه الإسترليـنى:

38.7474 جنيه للشراء

38.9211 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الدولار الكنـدى:

22.7209 جنيه للشراء

22.8241 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الكرون الدانمركى:

4.4629 جنيه للشراء

4.4825 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الكرون النرويجى:

2.8300 جنيه للشراء

2.8427 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الكرون السويدى:

2.9528 جنيه للشراء

2.9660 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الفرنك السويسرى:

35.2156 جنيه للشراء

35.3772 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الين اليابانى:

21.2312 جنيه للشراء

21.3257 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الريال السعودي

8.2185 جنيه للشراء

8.2539 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الدينار الكويتي:
106.00 للشراء
106.5 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار في البنوك استقرار سعر صرف الدولار استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

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