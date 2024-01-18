الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يكشف مسارين لحل أزمة الدولار

الدولار
الدولار

كشف الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، عن كيفية حل أزمة الدولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مشكلة في الدولار لأننا نطلبه باستمرار، كما أن فاتورة الاستيراد ضعف التصدير، ولأن هناك التزامات دولارية يجب سدادها بالدولار وتتمثل في الدين الخارجي والذي بلغ 165 مليار دولار.

وأضاف أن خدمة المديوينية فضلا عن احتياجات الاستيراد الأساسية التي جزء كبير منها لا علاقة بالرفاهية، حيث إن 55% من وارداتنا تذهب إلى مدخلات الإنتاج من أجل التصنيع.

وتابع: "نحن أمام مشكلة مزمنة لحلها يجب أن نمشي في مسارين، المسار الأول هو الحل المرتبط بالإنتاج والإنتاجية وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الديون الخارجية قدر المستطاع".

وواصل:"يجب أن نمشي بخطط واضحة جدا خلال السنوات القادمة لتعميق وتوطين الإنتاج، وهذا هو المسار طويل ومتوسط الأجل، أما المسار الثاني هو قصير الأجل ويتعلق بقرارات ذات صلة بالشؤون المالية والنقدية".

حل أزمة الدولار سمة وهبة مدحت نافع الدولار المحور

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