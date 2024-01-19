الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 19-1-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم  في كافة البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، مع حفاظ البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتعرض الدستور سعر الدولار اليوم  والعملات الأجنبية الجمعة 19-1-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع. 

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع. 

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع،.

في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري 2024 فى البنوك وشركات الصرافة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع،مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار اليوم  في البنك الاهلي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أسعار العملات الاجنبية 

العملة شراء بيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.5616 جنيه33.6735 جنيه
جنيه إسترلينى39.1038 جنيه39.2301 جنيه
فرنك سويسرى35.6219 جنيه35.7506 جنيه
100 ين يابانى20.8571 جنيه20.9271 جنيه
ريال سعودى8.2228 جنيه8.2492 جنيه
دينار كويتى100.1931 جنيه100.5413 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4237 جنيه
اليوان الصينى4.2869 جنيه4.3012 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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