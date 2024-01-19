سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 19-1-2024 فى البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، مع حفاظ البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتعرض الدستور سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 19-1-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع،.

في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع،مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أسعار العملات الاجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.5616 جنيه 33.6735 جنيه جنيه إسترلينى 39.1038 جنيه 39.2301 جنيه فرنك سويسرى 35.6219 جنيه 35.7506 جنيه 100 ين يابانى 20.8571 جنيه 20.9271 جنيه ريال سعودى 8.2228 جنيه 8.2492 جنيه دينار كويتى 100.1931 جنيه 100.5413 جنيه درهم اماراتى 8.3968 جنيه 8.4237 جنيه اليوان الصينى 4.2869 جنيه 4.3012 جنيه