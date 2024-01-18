سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري 2024 فى البنوك وشركات الصرافة
يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل سعر الدولار خاصة مع وجود الكثير من الحديث حول ارتفاع سعر الدولار في البنوك، وهو ما يزيد من فضول المواطنين حول معرفة هل ارتفع سعر الدولار أم لا وهو ما سنوضحه في السطور التالية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
يعتبر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري من الأمور التي يرغب الكثير من المواطنين معرفة التفاصيل الكاملة عنها خاصة أن سعر الدولار يرتبط بالعديد من الأمور، لذا نوضح التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار وما أبرز التفاصيل الخاصة عنه في السوق المصري وما هو المحتمل لسعر الدولار، وما هي أسعار الدولار بالجنيه المصري فى البنوك المصرية مثل البنك الأهلى وبنك مصر.
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك
وسجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
وتعتبر أسعار الدولار من أكثر الأسعار التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين بشكل يومي.