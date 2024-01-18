الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري 2024 فى البنوك وشركات الصرافة

جريدة الدستور

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن تفاصيل سعر الدولار خاصة مع وجود الكثير من الحديث حول ارتفاع سعر الدولار في البنوك، وهو ما يزيد من فضول المواطنين حول معرفة هل ارتفع سعر الدولار أم لا وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

‏يعتبر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري من الأمور التي يرغب الكثير من المواطنين معرفة التفاصيل الكاملة عنها خاصة أن سعر الدولار يرتبط بالعديد من الأمور، لذا نوضح التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار وما أبرز التفاصيل الخاصة عنه في السوق المصري وما هو المحتمل لسعر الدولار، وما هي أسعار الدولار بالجنيه المصري فى البنوك المصرية مثل البنك الأهلى وبنك مصر.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

وسجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء 
30.9586  جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر
 30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

وتعتبر أسعار الدولار من أكثر الأسعار التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين بشكل يومي. 

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