سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات فى مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مصر من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مصر

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر استقرار واضحا فى جميع البنوك داخل مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 للشراء، و30.93 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي للشراء 30,85 بينما سحل للبيع قيمة 30,75 جنيه .

بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 30,85 للشراء و30,75 للبيع

بنك CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 17 ديسمبر 2023 فى بنك الـ "سى آى يى " قيمة 30 ,95 للبيع و30,85 للشراء

مصرف أبو ظبى

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى قيمة 30 .95 للشراء و30,90 للبيع

QNB

سجل سعر الدولار فى بنك "كيو إن بى " قيمة 30,95 للشراء و30,85 للبيع

بنك الإسكندرية

سجل الدولار قيمة30.95 للشراء و30.85 للبيع من خلال بنك الإسكندرية

بنك قناة السويس

سعر الدولار سجل 30 ,95 للشراء و30,85 للبيع

المصرف المتحد

سعر الدولارسجل 30.95 للشراء و30,85 للبيع

البنك المصري الخليجي

سعر الدولار 30,95 للشراء و30,85 للبيع

بنك بلوم

سعر الدولار30,95 للشراء و30,85 للبيع

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

دولار أمريكى

للشراء و30,82 للبيع30.95

يورو

للشراء 30,85 للبيع 33.73

جنيه استرلينى

39,07 للشراء و39,26 للبيع

دولار كنـدى

للشراء 23,13 للبيع23.03

كرون دانمركى

للشراء 4,52 للبيع 4.50

كرون نرويجى

للشراء 2,96 للبيع2.94

كرون ســويدى

للشراء 3.01 للبيع 2.99

فرنك سويسرى

للشراء 35,57 للبيع 35.40

100 ين يابانى

للشراء 21, 77 للبيع21.68

ريال سعودى

للشراء 8,25 للبيع 8.21

دينار كويتى

للشراء 100,65 للبيع 100.20

درهم إماراتى

للشراء 8,43 للبيع8.39