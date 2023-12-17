الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات فى مصر

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مصر  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مصر

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر استقرار واضحا فى جميع البنوك داخل مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 للشراء، و30.93 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

 

البنك الأهلى المصرى 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري  فى البنك الأهلي للشراء 30,85 بينما سحل للبيع قيمة  30,75  جنيه .

بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري  فى بنك مصر 30,85 للشراء و30,75 للبيع 

بنك CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 17 ديسمبر 2023  فى بنك الـ "سى آى يى " قيمة 30 ,95 للبيع و30,85 للشراء 

مصرف أبو ظبى 

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى  الإسلامى قيمة 30 .95 للشراء و30,90 للبيع 

QNB

سجل سعر الدولار فى بنك "كيو إن بى " قيمة 30,95 للشراء و30,85 للبيع 

بنك الإسكندرية 

سجل  الدولار قيمة30.95  للشراء و30.85 للبيع  من خلال بنك الإسكندرية 

بنك قناة السويس

سعر الدولار سجل 30 ,95 للشراء  و30,85 للبيع  

المصرف المتحد

سعر الدولارسجل 30.95  للشراء و30,85 للبيع

البنك المصري الخليجي  

سعر الدولار 30,95 للشراء و30,85 للبيع

 

بنك بلوم

سعر الدولار30,95 للشراء و30,85 للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

 

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

دولار أمريكى

 للشراء و30,82 للبيع30.95

 

 يورو

للشراء 30,85 للبيع 33.73     

 

جنيه استرلينى 

39,07  للشراء و39,26 للبيع

 

دولار كنـدى

للشراء 23,13 للبيع23.03

 

 

كرون دانمركى

 للشراء 4,52 للبيع 4.50 

            

 كرون نرويجى

 للشراء 2,96 للبيع2.94 

 

كرون ســويدى

 للشراء 3.01 للبيع 2.99

 

فرنك سويسرى

للشراء 35,57 للبيع 35.40 

 

100 ين يابانى

للشراء 21, 77 للبيع21.68 

 

ريال سعودى

للشراء 8,25 للبيع 8.21

دينار كويتى

 للشراء 100,65 للبيع 100.20 

درهم إماراتى 

للشراء 8,43 للبيع8.39 

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