سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات الاقتصادية اليومية التي يحرص موقع “الدستور” على نشرها بصورة دائمة للعاملين في المجال الاقتصادي والمستثمرين.
ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات في مصر اليوم
يورو
33.5646 جنيه للشراء
33.7201 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.0950 جنيه للشراء
39.2771 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.8502 جنيه للشراء
22.9510 جنيه للبيع
كرون دنماركي
4.5012 جنيه للشراء
4.5208 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9327 جنيه للشراء
2.9461 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9508 جنيه للشراء
2.9642 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.6424 جنيه للشراء
35.8110 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8531 جنيه للشراء
20.9463 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء
100.6161 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3929 جنيه للشراء
8.4294 جنيه للبيع
دولار أسـترالى
20.2534 جنيه للشراء
20.3429 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1335 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء
8.4932 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2852 جنيه للشراء
4.3041 جنيه للبيع