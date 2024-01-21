سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات الاقتصادية اليومية التي يحرص موقع “الدستور” على نشرها بصورة دائمة للعاملين في المجال الاقتصادي والمستثمرين.



ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

يورو

33.5646 جنيه للشراء

33.7201 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.0950 جنيه للشراء

39.2771 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.8502 جنيه للشراء

22.9510 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.5012 جنيه للشراء

4.5208 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9327 جنيه للشراء

2.9461 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9508 جنيه للشراء

2.9642 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6424 جنيه للشراء

35.8110 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8531 جنيه للشراء

20.9463 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.1565 جنيه للشراء

100.6161 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3929 جنيه للشراء

8.4294 جنيه للبيع

دولار أسـترالى

20.2534 جنيه للشراء

20.3429 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1335 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4548 جنيه للشراء

8.4932 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2852 جنيه للشراء

4.3041 جنيه للبيع