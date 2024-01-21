الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر 

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات الاقتصادية اليومية التي يحرص موقع “الدستور” على نشرها بصورة دائمة للعاملين في المجال الاقتصادي والمستثمرين.
 

ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 

استقر سعر  الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر 
 

سعر الدولار مقابل  الجنيه المصري اليوم  في معاملات بنك مصر  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
 

استقر سعر الدولار مقابل  الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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جنيــه إسترليـنى
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دولار كنـدى 
22.8502 جنيه للشراء 
22.9510 جنيه للبيع 

كرون دنماركي
4.5012 جنيه للشراء 
4.5208 جنيه للبيع 

كرون نرويجى 
2.9327 جنيه للشراء 
2.9461 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9508 جنيه للشراء 
2.9642 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.6424 جنيه للشراء 
35.8110 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8531 جنيه للشراء 
20.9463 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء 
100.6161 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3929 جنيه للشراء 
8.4294 جنيه للبيع 

دولار أسـترالى
20.2534 جنيه للشراء 
20.3429  جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7653 جنيه للشراء 
82.1335 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0664 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4548 جنيه للشراء 
8.4932 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.2852 جنيه للشراء 
4.3041 جنيه للبيع 

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