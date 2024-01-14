الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-1-2024 فى البنوك 

الدولار
الدولار

يقدم موقع “الدستور” نشرته الاقتصادية اليومية بعرض أسعار العملات ومنها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 1/ 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء 30.8272 جنيه وللبيع 30.9586 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر  الدولار الأمريكى للشراء 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه. 
 

في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الأمريكى للشراء  30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه. 

سعر الدولار في بنك مصر 

في معاملات بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكى للشراء 30.75 جنيه  وللبيع 30.85 جنيه. 
 

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء  30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

في معاملات البنك التجاري الدولي cib  سجل سعر الدولار للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه.
 

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تحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم في مصر (التفاصيل الكاملة)

أسعار العملات اليوم 
 

يورو
33.8390 جنيه للشراء 
33.9956 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.3539 جنيه للشراء 
39.5248 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
23.0621 جنيه للشراء 
23.1674 جنيه للبيع 

كرون دانماركي
4.5383 جنيه للشراء 
4.5584 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9881 جنيه للشراء 
3.0016 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
3.0207 جنيه للشراء 
3.0341 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
36.2459 جنيه للشراء 
36.4176 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.2002 جنيه للشراء 
21.2949 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى
8.2142 جنيه للشراء 
8.2613 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.3194 جنيه للشراء 
100.7799 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3922 جنيه للشراء 
8.4303 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 
20.6850 جنيه للشراء 
20.7794 جنيه للبيع 

دينــار بحريني
81.7696 جنيه للشراء 
82.1291 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء 
80.4181 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4520 جنيه للشراء 
8.4904 جنيه للبيع 

دينـار أردني 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6774 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.3055 جنيه للشراء 
4.3245 جنيه للبيع 
 

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