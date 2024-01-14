سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-1-2024 فى البنوك
يقدم موقع “الدستور” نشرته الاقتصادية اليومية بعرض أسعار العملات ومنها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
وننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 14/ 1/ 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في مصر
في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء 30.8272 جنيه وللبيع 30.9586 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار الأمريكى للشراء 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه.
في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الأمريكى للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
في معاملات بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكى للشراء 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه.
في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه
في معاملات البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه.
أسعار العملات اليوم
يورو
33.8390 جنيه للشراء
33.9956 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.3539 جنيه للشراء
39.5248 جنيه للبيع
دولار كنـدى
23.0621 جنيه للشراء
23.1674 جنيه للبيع
كرون دانماركي
4.5383 جنيه للشراء
4.5584 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9881 جنيه للشراء
3.0016 جنيه للبيع
كرون ســويدى
3.0207 جنيه للشراء
3.0341 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
36.2459 جنيه للشراء
36.4176 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2002 جنيه للشراء
21.2949 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2142 جنيه للشراء
8.2613 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.3194 جنيه للشراء
100.7799 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3922 جنيه للشراء
8.4303 جنيه للبيع
دولار أسترالي
20.6850 جنيه للشراء
20.7794 جنيه للبيع
دينــار بحريني
81.7696 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء
80.4181 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4520 جنيه للشراء
8.4904 جنيه للبيع
دينـار أردني
43.4185 جنيه للشراء
43.6774 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3055 جنيه للشراء
4.3245 جنيه للبيع