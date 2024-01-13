السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير: التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار النفط.. واضطراب فى الأسواق العالمية

استخراج النفط
استخراج النفط

كشفت تقارير دولية عن صعود أسعار النفط بنسبة 2.23% لتستقر عند 78.76 دولار للبرميل، حيث أدى كل من تعليق الإنتاج بالعديد من حقول النفط في ليبيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تزايد الضغوط على الأسعار. 

 

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أسباب ارتفاع اسعار النفط

وارتفعت الأسعار، حيث أدت الاحتجاجات في ليبيا إلى توقف إنتاج النفط في أكبر حقلين ينتجان ما يقرب من 300 ألف برميل من الإنتاج اليومي العالمي إلى جانب تزايد الهجمات على العراق وإيران، وكذلك استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية أثناء عبورها البحر الأحمر، مما يشير إلى أن إمدادات النفط قد تكون تحت التهديد.

 

تزايد الشكوك بشأن إحجام الاحتياطي الفيدرالي

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خاصة سندات الخزانة طويلة الأجل، خلال أسبوع التداول القصير على خلفية تزايد الشكوك بشأن إحجام الاحتياطي الفيدرالي عن تيسير السياسة النقدية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال شهر ديسمبر بأن صانعي السياسات لا يرون وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة. 

علاوة على ذلك، جاء عدد الوظائف في الولايات المتحدة، ومؤشر معدل البطالة، ومؤشر متوسط الأجور في الساعة أقوى مما كان متوقعًا خلال شهر ديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل أن تعكس بعضًا من خسائرها عقب صدور بيانات مؤشر أسعار  القطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، والذي تراجع في ديسمبر بشكل أسرع من المتوقع.

 

التوترات الجيوسياسية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة بينما تراجعت الأسهم بالأسواق العالمية، حيث تأثر كلاهما بزيادة شكوك الأسواق حول حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام إلى جانب صدور تقرير الوظائف لشهر ديسمبر والذي أشارت بياناته إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال صلبة. وعلى صعيد العملات، شهد مؤشر الدولار أول ارتفاع أسبوعي له في أربعة أسابيع. وفي نفس الوقت، حققت أسعار النفط مكاسب على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع توقف الإنتاج بأحد أكبر حقول النفط في ليبيا. 

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