لا يفوتك هذا المساء|شروط سفر الحجاج من المطارات المصرية وتغيير مسارات ناقلات النفط بالبحر الأحمر

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

انتهاء البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة في مختلف المجالات الدوائية بالأقصر

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة بالأقصر، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة بسوق الدواء المصري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604764

شروط سفر الحجاج من المطارات المصرية (إنفوجراف)

أعلنت غرفة الشركات السياحية أهم الضوابط الخاصة بسفر الحجاج بالتعاون من المطارات المصرية وذلك من أجل تسهيل إجراءات السفر للحجاج وعدم حدوث أزمة وقت سفر الحجاج. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604743

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ينفى مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة. وقال إن كل المسئولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وبخاصة الوقود. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604754

إصابة إسرائيلى إثر إطلاق نار بمستوطنة فى جبل الخليل جنوب الضفة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي بإصابة شخص إثر إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604749

ضبط 106 قطع أثرية بحوزة شخصين بالفيوم

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 106 قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، بحوزة شخصين بالفيوم، بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة والإتجار بالقطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك ورشة خراطة- كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604587

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، عن تلقيها تقارير عدة عن اقتراب زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرق عدن باليمن.

في السياق، أظهرت بيانات ملاحية تزايد عدد شركات الناقلات التي تبتعد عن البحر الأحمر، فيما غيرت عدة ناقلات مسارها اليوم الجمعة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604755

افتتاح أمم آسيا.. قطر تستهل البطولة بثلاثية فى شباك لبنان

حقق منتخب قطر الفوز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية على ملعب "لوسيل".

سجل ثلاثية منتخب قطر، أكرم عفيف "هدفين" في الدقيقتين 45 والدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع، والمعز علي في الدقيقة 56. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604739

تغيير مسارات ناقلات النفط بعد الهجمات الأمريكية والبريطانية فى البحر الأحمر

كشفت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة كبلر للمعلومات التجارية، عن أن عدة ناقلات للنفط، وعددها لا يقل عن أربع ناقلات، قد غيرت مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر بعد الهجمات الأمريكية والبريطانية الليلية على أهداف للحوثيين في اليمن. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604756