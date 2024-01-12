افتتاح أمم آسيا.. قطر تستهل البطولة بثلاثية فى شباك لبنان

حقق منتخب قطر الفوز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية على ملعب "لوسيل".

سجل ثلاثية منتخب قطر، أكرم عفيف "هدفين" في الدقيقتين 45 والدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع، والمعز علي في الدقيقة 56.

وحصد منتخب قطر أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى التي تضم الصين وطاجيكستان.

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أحداث الشوط الأول

أصحاب الأرض استهلوا المباراة بقوة رغبةً في تسجيل هدف التقدم على الفريق اللبناني.

وشهدت الدقيقة الثانية، محاولة هجومية أولى لقطر بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مصطفى مطر بثبات.

وفي الدقيقة السادسة سجل المعز علي هدفًا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ركلة ركنية أولى للبنان على يسار مرمى قطر، نفذها محمد حيدر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 13، تسديدة قوية عن طريق يوسف عبدالرزاق لاعب قطر من داخل يسار منطقة الجزاء، لكنها مرت دون خطورة بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ركلة حرة مباشرة لقطر في وسط ملعب لبنان من جهة اليمين، نفذها أكرم عفيف بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها المهدي علي برأسية تصدى لها الحارس مصطفى مطر بثبات.

في الدقيقة 21 تسديدة قوية عن طريق حسن معتوق لاعب لبنان من داخل يسار منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مشعل برشم بصعوبة.

وبعد دقيقتين سدد وليد شور لاعب لبنان من خارج منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

تسديدة أرضية قوية عن طريق حسين الزين لاعب لبنان من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس مشعل برشم بثبات.

وفي الدقيقة 31، محاولة هجومية خطيرة لقطر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أكرم عفيف برأسية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى.

وتمكن أكرم عفيف من تسجيل التقدم بعد تسديدة من أكرم عفيف سكنت الشباك.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 47، تسديدة عن طريق باسل جرادي لاعب لبنان من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية.

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد حيدر لاعب لبنان نتيجة تدخل قوي على لاعب قطر.

وأضاف المعز علي الهدف الثاني لصالح منتخب قطر بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق محمد وعد جدوع إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المعز علي برأسية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

منتخب لبنان تحسن في الدقائق الأخيرة وحاول تهديد قطر بأكثر من هجمة، لكنه فشل في تسجيل هدف تقليص الفارق.

وتمكن أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب قطر في الدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع بعد انطلاقة رائعة قبل أن يراوغ مدافع لبنان ويضع الكرة في الشباك.

