الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائد منتخب قطر يتنازل عن قسم كأس أسيا لكابتن فلسطين

حسن الهيدوس قائد
حسن الهيدوس قائد منتخب قطر

قدم حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، لفتة رائعة للغاية بعد تنازله عن أداء قسم بطولة كأس الأمم الأسيوية إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين في حفل افتتاح البطولة.

وجاء ذلك في لفتة تضامن ودعم للقضية الفلسطينية.

وتنطلق النسخة الثامنة عشر من نهائيات كأس الأمم الأسيوية والتي تستضيفها قطر من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير المقبل.

وتقام مباراة قطر ولبنان في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "لوسيل" الذي استضاف المباراة النهائية للمونديال.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، نهائيات كأس الأمم الآسيوية، بعد أن احتضنت الحدث القاري الكبير، مرتين من قبل عامي 1988 و2011.

يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من مشجعيه في مدرجات ملعب لوسيل الذي احتضن مباراة نهائي كأس العالم «قطر 2022» بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويطمح منتخب "العنابي" أيضا لتحقيق انطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.

 وأكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، للاعبيه على أهمية ضربة البداية في أي بطولة مجمعة وضرورة تفادي أي نتائج سلبية مثلما خسر الفريق القطري أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 مما تسبب في خروجه مبكرا من الدور الأول.

ويرتكز منتخب قطر على عدد من العناصر البارزة في صفوفه مثل حسن الهيدوس قائد العنابي البالغ من العمر 33 عاما والذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويراهن حامل لقب نسخة عام 2019 أيضا في مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر أخرى مثل أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 وثالث أفضل هداف للتشكيلة الحالية بتسجيله 26 هدفا في 96 مباراة دولية، وأمامه حسن الهيدوس 39 هدفا.

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