الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قطر ولبنان يعلنان تشكيلهما لمباراتهما فى افتتاح كأس آسيا 2023

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره منتخب لبنان، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي ستجمعهما على استاد لوسيل.

وجاء تشكيل منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: بيدرو ميجيل، المهدي، لوكاس مينديز

الوسط: محمد وعد، عبدالعزيز حاتم، حسن الهيدوس، أحمد فتحي

الهجوم: يوسف عبدالرازق، أكرم عفيف، المعز علي

وجاء تشكيل منتخب لبنان على النحو التالي

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع: ماهر صبرة – قاسم الزين – حسين زين، روبرت ملكي - نصار نصار

خط الوسط: محمد حيدر، علي طنيش، وليد شور، باسل جرادي 

خط الهجوم: حسن معتوق

يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من مشجعيه في مدرجات ملعب لوسيل الذي احتضن مباراة نهائي كأس العالم «قطر 2022» بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويطمح منتخب "العنابي" أيضا لتحقيق انطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.

ماركيز لوبيز قطر منتخب لبنان لبنان كأس أمم آسيا 2023

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