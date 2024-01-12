قطر تسعى لانطلاقة قوية أمام لبنان في افتتاح أمم آسيا.. اليوم

يقص منتخبا قطر ولبنان شريط بطولة كأس آسيا 2023، عندما يلتقيان في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، نهائيات كأس الأمم الآسيوية، بعد أن احتضنت الحدث القاري الكبير، مرتين من قبل عامي 1988 و2011.

يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من مشجعيه في مدرجات ملعب لوسيل الذي احتضن مباراة نهائي كأس العالم «قطر 2022» بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويطمح منتخب "العنابي" أيضا لتحقيق انطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.

وأكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، للاعبيه على أهمية ضربة البداية في أي بطولة مجمعة وضرورة تفادي أي نتائج سلبية مثلما خسر الفريق القطري أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 مما تسبب في خروجه مبكرا من الدور الأول.

يرتكز منتخب قطر على عدد من العناصر البارزة في صفوفه مثل حسن الهيدوس قائد العنابي البالغ من العمر 33 عاما والذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويراهن حامل لقب نسخة عام 2019 أيضا في مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر أخرى مثل أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 وثالث أفضل هداف للتشكيلة الحالية بتسجيله 26 هدفا في 96 مباراة دولية، وأمامه حسن الهيدوس 39 هدفا.

ويعتلي الصدارة المعز علي مهاجم نادي الدحيل وهداف النسخة الماضية برصيد 9 أهداف والذي سجل 50 هدفا في 96 مباراة دولية بقميص المنتخب القطري.

كما يحتفظ منتخب قطر في قوامه الحالي بعناصر أخرى ساهمت في تتويجه باللقب في 2019 مثل حارس المرمى سعد الشيب، ولاعب الوسط بوعلام خوخي بخلاف تواجد الظهير الأيمن القوي صاحب الأصول البرتغالية بيدرو ميجيل الذي خاض 90 مباراة دولية بقميص قطر.

وستكون مباراة افتتاح كأس آسيا هي اللقاء رقم 40 لمنتخب العنابي طوال تاريخ مشاركاته في البطولة حيث لعب 39 مباراة وحقق 13 انتصارا مقابل 11 تعادلا و15 خسارة، وسجل لاعبوه 52 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.

وتعد مباراة قطر ولبنان أيضا نسخة مكررة من لقاء الفريقين في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة في البطولة الأخيرة في 2019 حيث فاز العنابي بهدفين دون رد سجلهما بسام الراوي والمعز علي.

وشدد عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر قائلا "المهمة صعبة فالكل ينظر إلينا على أننا أبطال القارة مما يزيد من صعوبة كل المباريات لكن الضغوط جزء من كرة القدم وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي".

في الجهة الأخرى يطمع المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان في تفجير مفاجأة مدوية خلال مباراة الافتتاح أمام حامل اللقب سعيا لكسر حاجز الدور الأول الذي لم يتجاوزه المنتخب اللبناني في مشاركتيه السابقتين عندما استضاف البطولة في عام 2000 والنسخة الماضية في الإمارات 2019.

لعب منتخب لبنان 6 مباريات في مشواره السابق بكأس أمم آسيا اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل تعادلين وثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف مقابل 12 هدفا في مرماه.

ويبقى حارس المرمى مصطفى مطر مع المهاجم المخضرم حسن معتوق الهداف الحالي لمنتخب لبنان بتسجيله 23 هدفا في 116 مباراة دولية مع شريكيه في خط الهجوم سوني سعد وهلال الحلوة مع لاعب الوسط محمد حيدر هم أبرز دعائم المدير الفني رادولوفيتش.

وقبل البطولة بأيام قليلة اضطر المدير الفني لمنتخب لبنان لإجراء تعديل على قائمة الفريق باستدعاء خليل خميس مدافع فريق العهد بدلا من فيليكس ملكي بعد إصابة الأخير في حصة تدريبية قبل مباراة ودية أمام المنتخب السعودي أثناء التحضيرات الأخيرة لكأس أمم آسيا.

وسيدير مواجهة قطر لبنان، طاقم تحكيم إيراني، بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني.