صافرة إيرانية تدير مباراة افتتاح كأس أمم آسيا بين قطر ولبنان

كشف الأتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن هوية طاقم الحكام الذي سيتولي إدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 التي ستجمع قطر ولبنان.

وأسند الاتحاد الآسيوي، مهمة إدارة المباراة للحكم الإيراني علي رضا فغاني، ويعاونه كل من الثنائي الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي وارويك بيتشام كحكمين مساعدين، فيما سيكون الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونج جين ويون جاي يول هما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي على التوالي.

وتم إسناد مهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، للأسترالية إيفان شون روبرت، بمعاونة مواطنتها كيت جاسيويتش.

وستنطلق المباراة الافتتاحية لكأس أمم آسيا 2023، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة ستجمع قطر ولبنان، في السادسة مساءً، على ملعب لوسيل.

ويتواجد منتخبا قطر ولبنان، في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا كل من الصين وطاجيكستان، واللذين سيلتقيان مساء الأحد.

وستقام كأس أمم آسيا 2023، خلال الفترة ما بين 12 يناير إلى 10 فبراير المقبل.