أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، بنسختها الـ 18، بداية من يوم 12 يناير الجارى وتستمر حتى السبت من الشهر الذى يليه الموافق 10 من فبراير.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام والحقائق عن كأس آسيا، الذي ينطلق الجمعة المقبل.

قبل أيام من انطلاقه.. أرقام وحقائق عن كأس آسيا 2023