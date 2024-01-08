قبل أيام من انطلاقه.. أرقام وحقائق عن كأس آسيا 2023
أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، بنسختها الـ 18، بداية من يوم 12 يناير الجارى وتستمر حتى السبت من الشهر الذى يليه الموافق 10 من فبراير.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام والحقائق عن كأس آسيا، الذي ينطلق الجمعة المقبل.
قبل أيام من انطلاقه.. أرقام وحقائق عن كأس آسيا 2023
- سيكون الحارس التايلاندي سيواراك تيدسونجنوين هو الأكبر سنًا في البطولة، وسيقترب من عيد ميلاده الأربعين عندما تبدأ البطولة يوم 12 يناير علما بأنه مواليد 20 أبريل 1984.
- خاض حسن الهيدوس 175 مباراة مع منتخب قطر، مما يجعله اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات الدولية في البطولة، علما بأنه قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس آسيا عام 2019 في الإمارات.
- يعتبر بيكناز المازبيكوف من منتخب قرغيزستان أصغر لاعب ينتظر مشاركته فى البطولة بعمر 18 عامًا وستة أشهر.
- سيكون اللاعب الأسترالي هاري سوتار، الذي يبلغ طوله مترين، هو أطول لاعب في البطولة التى تقام فى قطر خلال يناير الجارى.
- يعد فريق جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا، هو الفريق الأكثر تمثيلا فى بطولة كأس آسيا 2023، مع تواجد 15 لاعبًا مسجلًا بين منتخبات البطولة.
- يمتلك الياباني يوتو ناجاتومو الرقم القياسي من خلال خوض 16 مباراة في نهائيات كأس آسيا، ويبدو أن هذا الرقم مهدد من قبل مجموعة من اللاعبين، من ضمنهم الكوري سون هيونج مين والإماراتي علي مبخوت اللذين خاض كل منهما 12 مباراة.
- يعد المنتخب الياباني الأكثر فوزًا باللقب، بواقع 4 مرات، خلال أعوام: 1992 و2000 و2004 و2011.
- فيما يعتبر منتخبا السعودية وإيران ثاني أكثر المنتخبات ظفرًا باللقب، إذ حققه كل واحد منهما 3 مرات.
- يعتبر الإيراني برويز قليج خاني أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة، إذ نال اللقب مع منتخب بلاده 3 مرات، وخلال أعوام 1668 و1972 و1976.
- يحتل الإيراني علي دائي صدارة ترتيب هدّافي البطولة على مر تاريخها، برصيد 14 هدفًا، ثم يقع الكوري الجنوبي لي دونغ كوك في المركز الثاني بـ 10 أهداف.
- يعد اللاعب القطري المعز علي أكثر من هزّ الشباك في نسخة واحدة، وذلك عام 2019، إذ أحرز 9 أهداف.
- سجّل اللاعب الإماراتي علي مبخوت هدفًا في شباك منتخب البحرين، بعد مرور 14 ثانية على صافرة البداية، خلال عام 2015.