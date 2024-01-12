الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

افتتاح أمم آسيا.. قطر تتقدم على لبنان بهدف فى الشوط الأول

قطر ولبنان
قطر ولبنان

انتهى الشوط الأول من مباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس الأمم الآسيوية بتقدم الفريق القطري بهدف دون رد.

سجل أكرم عفيف هدف التقدم لصالح الفريق القطري في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

جاء الهدف بعد تسديدة قوية عن طريق أكرم عفيف من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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أحداث الشوط الأول

أصحاب الأرض استهلوا المباراة بقوة رغبةً في تسجيل هدف التقدم على الفريق اللبناني.

وشهدت الدقيقة الثانية، محاولة هجومية أولى لقطر بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مصطفى مطر بثبات.

وفي الدقيقة السادسة سجل المعز علي هدفًا تم إلغائه بداعي التسلل.

ركلة ركنية أولى للبنان على يسار مرمى قطر، نفذها محمد حيدر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 13، تسديدة قوية عن طريق يوسف عبدالرزاق لاعب قطر من داخل يسار منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ركلة حرة مباشرة لقطر في وسط ملعب لبنان من جهة اليمين، نفذها أكرم عفيف بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها المهدي علي برأسية تصدى لها الحارس مصطفى مطر بثبات.

في الدقيقة 21 تسديدة قوية عن طريق حسن معتوق لاعب لبنان من داخل يسار منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مشعل برشم بصعوبة.

وبعد دقيقتين سدد وليد شور لاعب لبنان من خارج منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

تسديدة أرضية قوية عن طريق حسين الزين لاعب لبنان من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس مشعل برشم بثبات.

وفي الدقيقة 31، محاولة هجومية خطيرة لقطر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أكرم عفيف برأسية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى.

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