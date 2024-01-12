زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، عن تلقيها تقارير عدة عن اقتراب زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرق عدن باليمن.

في السياق، أظهرت بيانات ملاحية تزايد عدد شركات الناقلات التي تبتعد عن البحر الأحمر، فيما غيرت عدة ناقلات مسارها اليوم الجمعة في وقت تؤدي فيه الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن خلال الليل إلى تفاقم الوضع شديد الاضطراب بالفعل في البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردًا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.