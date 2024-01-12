انتهاء البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة في مختلف المجالات الدوائية بالأقصر

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة بالأقصر، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة بسوق الدواء المصري.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه تم خلال البرنامج مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجارى عالميًا، وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها، كما استعرض البرنامج جهود هيئة الدواء المصرية في ضبط الأسواق.

يأتى البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يستهدف رفع كفاءة السادة الصيادلة والعاملين بالصيدليات العامة، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آليات مواجهة الغش التجارى، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.

القواعد التنظيمية للمواد الدعائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية.

وتهدف الورشة إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الامثل لمحتوى النشرة الطبية.

ورشة عمل لممثلي شركات الأدوية

وقالت الهيئة إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.



وأشارت إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.