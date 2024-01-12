الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة في مختلف المجالات الدوائية بالأقصر

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة بالأقصر، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة بسوق الدواء المصري.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه تم خلال البرنامج مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجارى عالميًا، وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها، كما استعرض البرنامج جهود هيئة الدواء المصرية في ضبط الأسواق.

الدواء تنظم احتفالية لتكريم شركاء الصناعة المتميزين تقديرًا لمجهوداتهم في زيادة صادراتهم من المستحضرات

يأتى البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يستهدف رفع كفاءة السادة الصيادلة والعاملين بالصيدليات العامة، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آليات مواجهة الغش التجارى، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.

القواعد التنظيمية للمواد الدعائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية.

وتهدف الورشة إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الامثل لمحتوى النشرة الطبية.

ورشة عمل لممثلي شركات الأدوية

وقالت الهيئة إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

txt

رئيس هيئة الدواء: 94% من استهلاكنا المستخدم إنتاج مصرى


وأشارت إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء البرنامج التدريبي الصيادلة المجالات الدوائية الأقصر

مواد متعلقة

الدواء: ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

الصحة: 10 آلاف و648 سريرًا تحت إشراف "القومى للصحة النفسية".. وغلق 3 مراكز لعلاج الإدمان

الدواء: ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات المواد الدعائية والتعليمية

ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية بالمجان اليوم

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيًا بالتأمين الصحى الشامل

الصحة: مبادرة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 60 مليون خدمة مجانية خلال 200 يوم

الصحة توقّع مذكرة تفاهم بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا

الأكثر قراءة

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا